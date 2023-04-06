Çarşı Davası’na Adli Tıp rötarı

Gezi davasından 21 Şubat 2022’de ayrılan ve Gezi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın önde gelen isimleri Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç’in de aralarında olduğu 35 kişinin ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı ve yeniden görülen davaya devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları katıldı.

RAPOR GELMEDİ

Duruşmada, mahkeme başkanı tarafından kamera ve görüntülere ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun düzenlenmediği tutanağa geçirildi.

Söz alan sanık avukatı Ömer Kavili, “Çarşı grubunu lekeleyen alçakça bir iftira var. Sanıkların bir tanesinin bile Türk bayrağını yaktığına dair bir fotoğraf varsa, onların kanıtlanmasını istiyorum. Adli Tıp Kurumu rapor versin. Öyle bir şey yok. Bu sadece bir leke Çarşı grubuna” dedi.

Söz alan sanık avukatları da rapor dönüşünün beklenilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Raporun 3 aydır gelmediğini belirterek tepki gösteren sanık Volkan Erol, “Sizin keyfiniz yerinde olabilir ama benim değil. İşe giremiyoruz. Güvenlik soruşturmalarından dolayı. Hayatımızı etkiliyor. Son noktadayız artık” dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın kurucu ve üyelerinin de olduğu 35 şüpheli hakkında, Beşiktaş’ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’ni işgal etmeye çalışmakla suçlanıyordu. Şüphelilerin “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenmişti.