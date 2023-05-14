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14 Mayıs 2023
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Çarşılar turistlere kaldı, tek şikayetleri alkol yasağı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, seçimler nedeniyle turistlere kaldı. Yazlıklarda kalanların oy kullanmak için memleketlerine dönmeleri, kentte yaşayanların ise sandıklara gitmeleri nedeniyle Kuşadası’nın turistik çarşıları, plajları yabancı turistlere kaldı.

Otellerde kalan ve sabah saatlerinde limana yanaşan dev kurvaziyer gemisi Odyssey Seas’ten inen gelen 4 bin 200 turist, çıktıkları turlar sonrası ilçe çarşısını gezdi, alışveriş yaptı.

İÇKİ YASAK

Seçim Kanununun 79. Maddesi gereğince alkollü içki satışı yasaklandığı için restoranlara oturan turistlere alkollü içki servisi yapılmadı.

Turistler yemekle birlikte hafif alkollü bile olsa içki alamamalarına anlam veremedi. Garsonlar da seçim yasaklarıyla ilgili bilgilendirme yapmaktan yoruldu.

Alaturka Online
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