SKOR / Geçirdiği kalp krizi sonrası futbolculuk kariyerini noktalayan Iker Casillas İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 38 yaşındaki İspanyol efsanesi adaylığını resmen duyurdu.

Casillas mesajında; ”Seçim zamanı geldiğinde federasyon başkanlığına aday olacağım. Beraber İspanya futbolunu zirveye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

16 yaşında Real Madrid’in kalesini korumaya başlayan ve sayısız kupa kazanan Casillas, burada çıktığı 725 maçın ardından teknik direktör Mourinho ile anlaşamış ve efsane olduğu kulübünden ayrılmak zorunda kalmıştı. Madrid’in ardından başladığı Porto kariyerinde ise 156 maça çıkan Casillas’ın kupa koleksiyonunda 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Lig Şampiyonluğu, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve sayısız madalyası bulunuyor.

Resmi olarak henüz tarihi açıklanmayan başkanlık seçimi için konuşan 38 yaşındaki eski kaleci, ”Şeffaf ve adil bir seçimde 23 binden fazla seçmen bizi bekliyor. Bize karşı gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı herkese teşekkürler” dedi.