Çatı Katı Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm yaşananlar…

Kanal D ekranlarında yeni dönemde ekranlara gelen Çatı Katı Aşk dizisinin 11. bölümde eğlence dolu anlar yaşandı. Demir’in doğum günü yatta kutlanırken, Demir ile Yasemin’in arasında yaşanan aşk da bu bölümde doruğa çıktı. İşte Çatı Katı Aşk son bölümde yaşananlar…

Yeni bölümde Ateş, Demir’e doğum günü için kutlama hazırladı. Yatta kutlanan doğum günü partisinde Demir ile Yasemin arasında aşk dolu sahneler yaşandı. Şuayip’in deniz korkusu ile herkesi güldürdü.

ÇATI KATI AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı an aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÇATI KATI AŞK FRAGMANLAR

ÇATI KATI AŞK ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yalıya sıkışıp kalan Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin kafa kafaya verip bir kaçış planı hazırlıyor ve bu plan çiftleri birbirlerine biraz daha yaklaştırıyor. Yılmaz ailesinde ise karmaşa var ve Celal bir kadın savaşının ortasında kalıyor.