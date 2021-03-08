Çatışma arasında kalan liselinin ölümü davasında 5 sanığa müebbetle yirmi dörder yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL (AA) – Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz’ün hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen 21 sanığın yargılandığı davada, savcılık mütalaasında, 5 sanığın müebbet hapisle yirmi dörder yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 4 sanık ile maktul Emircan Açıkgöz'ün ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Bir kısım tutuklu sanıklar da bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Maktulün annesi Emine Açıkgöz ile babası Hacı Açıkgöz, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de maktul Emircan Açıkgöz'ün iki arkadaşıyla araçta oturduğu, sokak arasında iki grubun karşılıklı silahlı çatışması sırasında arada kalan Açıkgöz'ün muhtelif yerlerinden yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Araştırma sonucunda aralarında husumet bulunan "Demiroklar" ve "Erenler" olarak adlandırılan gruba mensup kişiler arasında çatışma çıktığı belirtilen mütalaada, "Demiroklar" olarak adlandırılan gruba mensup sanıkların Murat Alagöz, Tugay Gökçe, Yunus Dalgıç, Yakup Demirok, Mustafa Uslu, Emrah Demirok, Şahin Demirok, Tolga Demirok, Akın Demirok ve Emre Demirok olduğu aktarıldı.

Mütalaada, "Erenler" olarak adlandırılan gruba mensup olarak ise sanıklar Gökhan Tanış, Velat Tanış, Alican Şiyar, Feyyaz Eren, Rıdvan Eren, Cenap Alakuş, Savaş Kaplan, Devran Demir, Cihat Altunç, Emre Bal ve Serkan Kurt'un yer aldığı belirtildi.

Söz konusu olayda toplamda 99 el ateş edildiği, olay yerinin sokak arası olduğu halde çatışmaya devam edildiği aktarılan mütalaada, doğrudan kast ile "kime denk gelirse gelsin" şeklinde karşılıklı defalarca ateş edildiği belirtilerek sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok ve Akın Demirok'un "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "mala zarar verme", "genel güvenliği tehlikeye sokma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ile onar yıl onar aydan yirmi dörder yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Diğer 16 sanığın üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığı değerlendirilmesi yapılan mütalaada, bu sanıkların tüm suçlardan beraatleri talep edildi.

Tutuklu sanık Emrah Demirok, kendisine iftira atıldığını belirterek, mahkemeden adalet istedi.

Bir diğer tutuklu sanık Şahin Demirok da, kendisinin olay yerinde olmadığını belirtti.

Tutuklu sanık Feyyaz Eren de, maktulü görmediğini, olayda suçsuz birinin vefat ettiğini ifade ederek, yapmadığı bir şeyden dolayı ceza alırsa adalete inancının biteceğini söyledi.

Bir kısım sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre isteyen sanık avukatlarına süre verilmesine hükmetti.

– İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece’de 15 Aralık 2017'de maktul Emircan Açıkgöz’ün araçta bulunduğu, Açıkgöz’ün sürücü koltuğunda, yanındaki arkadaşları Berat Kızılkaya’nın ön koltukta, Murat Güdel’in ise arka koltukta oturduğu, olay yerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı, çıkan çatışmada ise maktulün bulunduğu araca isabet eden kurşunlar sonucunda Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Olayda maktule ve araca isabet eden kurşun sayısına bakıldığında, sanıkların araç içerisindekileri kasten öldürme kastı ile ateş ettiği belirtilen iddianamede, eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği ve eylem sonucuna iki grubun beraber yol açtığı kaydedilmişti.

İddianamede, 21 sanık hakkında, bir kişiyi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle iki kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.