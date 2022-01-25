Çatışmada eğlence mekanı ateşe verildi, 19 kişi öldü

Endonezya’da bir karaoke barda silahlı çeteler arasında çatışma çıktı, ateşe verilen eğlence mekanındaki yangında 19 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde çeteler arasında çıkan çatışmada eğlence mekanının ateşe verilmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Batı Papua eyaletindeki Sorong kentinde bir karaoke barda gece saatlerinde silahlı çeteler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında ateşe verilen eğlence mekanında yangın çıktı.
Eyalet polis sözcüsü, bir kişinin bıçakla yaralanma sonucu, 18 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini ifade etti.
Olaylar sırasında eğlence mekanının önündeki araçların da kundaklandığı belirtildi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.