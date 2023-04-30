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30 Nisan 2023
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Çatışmanın ortasında kalan koca öldü, eşi ağır yaralandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde iddiaya göre, sokakta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı.

Silah seslerini duyup dışarı çıkan Hasan Önder ve eşi Beşire Önder çatışmanın ortasında kalarak vuruldu. Saldırganlar ise kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı karı-kocayı ilk müdahalenin çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralı çiftten Hasan Önder hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken eşinin ise durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Alaturka Online
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