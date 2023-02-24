Çatışmaya hazırlanıyorlardı! İki çeteye kalaşnikof ve uzilerle yakalandı

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Şubat’ta gerçekleştirildi. Polis ekipleri Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de faaliyet gösteren bir suç örgütü belirledi.

Teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Polisin peşine düştüğü suç örgütünün başka bir çeteyle çatışma hazırlığı yaptığı anlaşıldı.

KALAŞNİKOF VE UZİ

Elde edilen bilgiler üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. İki suç grubundan toplam 30 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon kararı alındı. Düzenlenen baskında 30 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir Kalaşnikof (AK-47) tipi uzun namlulu silah, bir Uzi tipi otomatik silah, 15 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 776 gram uyuşturucu madde, 2 çelik yelek, 2 hücum yeleği, 266 mermi ve 22 bin lira para ele geçirildi.

14 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi serbest kalırken, 14 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 14şüpheli ise tutuklandı.