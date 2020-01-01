Çatlasan da patlasan da diyen gider





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Yeni yılınız kutlu olsun. Bugün 2020'nin ilk sohbet konuşmasını yapıyoruz. Bu yıl "kimden kurtulmak istiyorsanız ondan kurtulun" temennisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Her yeni yılın eskisinden daha iyi olması dilenir, ben de aynı duygular içindeyim ama ne yazık ki bu yıldan o kadar da umutlu değilim. geçen yıldan kalan sorunlar artarak sürecektir. milletle inatlaşmanın sonuçlarını birlikte göreceğiz. AKP genel Başkanı "Kanal İstanbul'u çatlasalar da patlasalar da yapacağız" diyor. Türkiye ilk kez milletiyle inatlaşan bir iktidarla karşı karşıya. Böyle bir iktidarın ayakta kalması normal bir ülkede mümkün değildir. Bu iktidar da ayakta çok kalamaz artık. Bu yıl bir baskın seçim olabilir. Ama bunun sonucu tıpkı İstanbul'da ikinci kez yapılan seçim gibi olabilir. "Erdoğan seçimle gitmez" algısı yaygın ama hesapsız biçimde böyle bir seçim olursa AKP seçimle de gidebilir. Bu yıl neler olmaz acaba? Kanal İstanbul olmaz örneğin. Otomobil fabrikası diye yeri göğü inlettiler ama o da olmaz. Renault, Ford, Toyota, Mercedes,

Fiat, Hyundai'nin fabrikası var bu ülkede. Onlar ne kadar yerliyse Erdoğan'ın "Ben yaptım" dediği fabrika da o kadar yerlidir. Topçu kışlası olmaz. Libya'ya asker gitmesi mümkün olmaz. Yılbaşı gecesini biz de pek çok kişi gibi evde geçirdik. televizyonlar çok kötüydü. Sadece cemaatçi, dinci, Erdoğan'cı diye bilinen Acun Ilıcalı'nın kanalı TV('de yılbaşı olduğunu anlayabileceğiz program vardı. Gerisi "Yeni Türkiye'nin baskısı anlayışının" altında ezilmiş gitmişti. Yılmaz Erdoğan ise Kanal D'de kendisini sevenleri üzdü, özlenen Mükremin Abi tiplemesini sadece 10 dakikalık paradi ile sundu izleyiciye.