‘Çav Bella’ davasında ikinci kez beraat kararı

İzmir’de geçen mayıs ayında bazı camilerden korsan yayınla “Çav Bella” çalınmasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan Banu Özdemir’e, yaşanan olayda yargılanan tek kişi olarak 2 yılın sonunda ikinci kez beraat kararı verildi.

İzmir’de yaklaşık 2 sene önce bazı camilerden korsan yayınla “Çav Bella” çalınmasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan Banu Özdemir hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla dava açılmıştı. Bir hafta tutuklu kaldıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen Özdemir, yapılan yargılama sonunda da beraat etmişti.

YARGILANAN TEK KİŞİYDİ

İki yıldır yargılaması devam eden Banu Özdemir için ikinci kez beraat kararı verildi. Banu Özdemir, davanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Bugün kamuoyunda Çav Bella davası olarak bilinen davada iki yıldır yargılanan tek kişi olarak, ikinci kez beraat kararı verildi. Üzerime atılan asılsız ithamlar, iftira ve yalanlar, gerçekler duvarına çarparak bir kez daha parçalandılar.

“HAKSIZLIĞA UĞRAYAN SON İNSAN OLMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

* Dava evvelde belirtmiş olduğum gibi Türkiye’de haksızlığa uğrayan ilk ben değilim ancak son insanların bizler olması için hak, hukuk ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bugünleri geleceğe tarihi bir vesika bırakmak adına önümüzdeki süreçte paylaşacağım.

* Her türlü zor koşullar altında dahi, kalemini eğip bükmeden, topluma gerçekleri aktaran değerli basın ve medya kuruluşlarına, mesleğini,onuru ve şerefiyle ifa eden kamu çalışanlarına, bana yürekten inanarak, dayanışma gösteren, desteklerini ileten tüm güzel yürekli insanlara,varlıklarıyla güç katan tüm dostlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.”

CHP İL BAŞKANI YÜCEL’DEN SOYLU’YA: SUÇLULAR NEREDE?

Davayı yerinde takip eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise verilen kararın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘ya seslenerek, “Camilerimiz üzerinden yapılan provokasyonlarla ilgili paylaşım yaptığı için 2 yıldır yargılanan Banu Özdemir, 2. kez beraat etti. Suçu olmayan birine, mahkemelerce suçu yoktur denmesi 2 yıl sürdü. Peki, provokasyonu yapan suçlular nerede?“ sorusunu yöneltti.