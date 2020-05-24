Çavuşoğlu: Alman, Rus dostlarımız tatile gelmek istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’da yerel bir TV kanalının konuğu oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle büyük darbe alan turizmin sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYORLAR

* Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız Türkiye’ye gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi kıyasladıkları zaman Türkiye ön plana çıkıyor. Bu nedenle gelmek istiyorlar. Gelmek istiyorlarsa da birlikte çalışmamız lazım.

HER ÜLKE KENDİ KARARINI VERECEK

* O insanların Türkiye’ye gelip tatil yapmasını birlikte sağlamamız lazım. Her ülke pandemiyle ilgili aldığı tedbirler çerçevesinde dış hat uçuşlarına karar verecektir. Ama biz özellikle tarifeli uçuşlar başlamasa bile charter uçuşlarla o ülkelerden Türkiye’ye gelmek isteyen turistlerin güvenli bir şekilde tatilini yaptırıp tekrar evlerine göndermek istiyoruz.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

* Bu konuda da yaptığımızı ve yapacağımız çalışmalarla o ülkelerin yetkililerini ikna etmeye çalışıyoruz. O ülkelerde heyetleri Türkiye’ye davet etmeye başladık. Tur şirketleri, operatörler ve rehberler dahil hava alanından otele kadar aldığımız tedbirleri görmeleri için davet ettik. Resmi yazılar bakanımız tarafından gönderiliyor.

TEŞVİKLERİ GERÇEK GÖRMÜYORUM

* Özellikle pandeminin ekonomiyi etkilediği dönemde iç turizmi teşvik etmek isteyebilir. Ancak ben bu teşvikleri gerçekçi görmüyorum. Sonuçta o ülkelerden ülkemize gelmek isteyen dostlarımız olduğunu biliyoruz. (İHA)

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