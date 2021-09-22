Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76’ncı toplantısı için gittiği New York’ta ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü.

Sozcu.com.tr

New York’ta BM Genel Kurulu devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Afganistan, Suriye ve Kafkasya’daki son gelişmelerin masaya yatırıldığını açıklayarak, “Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD’yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz” paylaşımını yaptı. Öte yandan ABD’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyerek, “Görüşmede Afganistan’daki ortak çalışmalar ve bölgesel meseleler ele alındı” ifadesini kullandı.

New York’ta, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planlanmış bir görüşmesi olmadığı için Ankara-Washington hattındaki en üst düzey seviyedeki görüşme bu toplantı oldu.

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