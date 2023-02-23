Çavuşoğlu: BM, 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ve Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Bouhabib ve Hamie, bakanlıktaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat’taki depremlerde 16 Lübnanlının hayatını kaybettiğini söyledi. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Lübnan 5 arama- kurtarma ve sağlık ekibi yolladı. Toplam 120 kişilik bir ekip gönderdiler. İlk ekip depremden 19 saat sonra yani bir gün geçmeden geldi.

*Geçtiğimiz yıl Lübnan’da ortak bir arama- kurtarma eğitimi düzenlemiştik. Bu eğitime katılan 10 kardeşimiz gönüllü olarak bu ekiplerin içerisinde yer aldı.

*Yine bu ekip Kahramanmaraş’ta 3 vatandaşımızı kurtardı. Gerçekten bu dayanışma ve destek için tüm Lübnan halkına ve kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.

“KONTEYNERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’ye yapılan uluslararası yardımlara ilişkin şunları söyledi;

*Depremin ilk günlerinden itibaren bir taraftan tüm kurumlarımızla sahada olduk, diğer taraftan uluslararası arama- kurtarma ekiplerinin ülkemize gelmesi için tüm kurumlarımızla gerekli koordinasyonu yaptık ve buna ağırlık verdik.

*Daha önce de söyledim 102 ülkeden yardım teklifi geldi. Bu nedenle uluslararası toplama bir kere daha teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ayni yardımlar ve yapmamız gereken özel yardımlar vardı.

*Barınma ve sağlık hizmetlerinin aksamaması gerekiyor. Diğer acil ihtiyaçlar konusunda dışarıdan gelen yardımların koordinasyonu da önem arz ediyordu. Dün 90 bin civarında çadırın ülkemize geldiğini söylemiştik.

*Bunun bir kısmı ülkeler ve uluslararası örgütler tarafından gönderilen çadırlar bir kısmı da AFAD tarafından satın alınan çadırlar. Bu sayı bugün 93 bin 637’de çıktı. Konteynerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.

“YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Bakan Çavuşoğlu, deprem sonrasında da karşılanması gereken ihtiyaçlar olduğunu kaydederek şunları söyledi;

*Özellikle şehirlerimizin yeniden inşasını sürekli Cumhurbaşkanımız her gittiği yerde vurguluyor. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Bey ve arkadaşları da yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

*Özellikle uluslararası toplumdan da şu anlamda destek görüyoruz. Birleşmiş Milletler acil çağrı mekanizmasını devreye soktu. 3 ay içinde acil ihtiyaçların karşılanması için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

*Dün itibarıyla başta BM olmak üzere farklı ülkelerden buraya katkı sağlayanları görüyoruz. Kurumlarımız ile bu BM’den gelecek katkının nerelere harcanabileceği konusunda çalışıyoruz. Avrupa Birliği (AB) Komiseri buradalardı. AB önümüzdeki günlerde uluslararası bir konferans düzenliyor Türkiye’ye yardım için.

*Bu gelecek destek nerelere harcanacak, tüm kurumlarımız bunun için koordinasyon içerisinde çalışıyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz.

*Sonuçta elbette bu yararları hep birlikte saracağız. Türkiye’nin imkanları ile uluslararası toplumun ve dost, kardeş ülkelerin destekleri ile bunun üstesinden geleceğiz.

BOUHABİB: ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, “Biz birçok insanın hayatını kaybettiği deprem haberini alınca çok büyük üzüntü duyduk. Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Lübnan hükümeti ve halkı adına bir kez daha buradan taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Lübnan Cumhuriyeti’nin, sınırlı imkanlarına rağmen; ancak kardeşlik bağlarımız sınırsızdır, kardeş Türkiye’ye bu zor günlerinde yardımcı olduk. Biliyoruz ki zor günlerimizde Türkiye yanımızdaydı. Yıkılan yerlerin, illerin tekrar inşasını temenni ediyoruz. Lübnan’ın 19 kat daha büyük bir alanında bu deprem meydana geldi” dedi.

HAMİE: PATLAMA OLUNCA TÜRKİYE BİZE YARDIMA KOŞTU

Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, Lübnan devleti ve halkı adına başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtip şunları söyledi;

“Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Beyrut Limanı’nda bir patlama oldu. Aynı hafta içinde Türkiye bize koştu. Türk yetkililer bütün Türk limanlarının Lübnan’a açık olduğunu ilan ettiler. Türkiye corona virüsü döneminde bize yardımlarda bulundu. Şimdi zamanı geldi. Biz de üzüntülüyüz; ancak biz de Türkiye’nin ve Suriye’nin bazı bölgelerini vuran deprem nedeniyle biz de yardıma koşuyoruz. 5 önemli sefer yapıldı. Kurtarma ekipleri gönderdik. Türkiye hükumeti yapıları yeniden ne hızlı şekilde gerçekleştirecektir.” (DHA)