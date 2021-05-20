Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guteres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için ABD’nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guteres ile görüştü.

Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair paylaşım yapan Çavuşoğlu, “BMGS Guterres’le Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail’i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi ‘Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze’deki çocukların hayatlarıdır!’” ifadelerini kullandı.

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