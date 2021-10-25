Çavuşoğlu, eski Kuzey Makedonya cumhurbaşkanı ve Çadlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile Ankara’da bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü ilk konuğumuz Kuzey Makedonya eski Cumhurbaşkanı dostumuz Gjorge Ivanov oldu. Kuzey Makedonya’ya desteğimiz sürecek” dedi.
Ardından Çad Dışişleri Bakanı Zene ile bir araya gelen Çavuşoğlu, “Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile Çad Devlet Başkanı’nın çarşamba günü ülkemize yapacağı ziyaretin hazırlıklarını ele aldık” ifadelerine yer verdi.