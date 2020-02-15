Çavuşoğlu Güvenlik Konferansı’nda Libya ve İdlib’i Görüştü

Dünya gündemindeki savunma ve dış politika konularının ele alındığı, 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nın ikinci gününe Suriye ve Libya konuları damga vurdu.Konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Maas’la yaptığı toplantıdan sonra Libya’da kalıcı barışın sağlanması ve İdlib’deki son durumu ele aldıklarını açıklarken, Alman bakan İdlib’de çatışmaların ve gerginliğin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Gerginliğin tırmanması halinde İdlib’den Türkiye sınırına kaçan insanların sayısının artacağını ve muhtemelen bir insani felaket yaşanacağını söyleyen Maas, “Silahlı çatışmaların ve saldırıların sonlandırılması konusunda Rusya’nın Esad yönetimi üzerindeki nüfuzunu kullanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Maas, bu görüşünü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede de dile getirdiğini aktardı. Bakan Çavuşoğlu, Maas’ın dillendirdiği ‘insani felaket’ senaryosunun gerçekçi bir resmi ortaya koyduğunu, çatışma ve saldırıların durdurulamaması halinde iki milyon insanın Türkiye sınırına gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Ankara’nın gerginliğin azalması ve Suriye tarafından İdlib’e yönelik saldırıların sona ermesi için girişimlerde bulunduğun söyleyen Çavuşoğlu, bu amaçla Türkiye’den bir heyetin Pazartesi günü Moskova’da görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Berlin’de üç hafta önce düzenlenen Libya Konferansı’nın ardından yaşanan gelişmeleri de Maas’la konuştuklarını kaydeden Çavuşoğlu, General Halife Hafter’e bağlı birliklerin ateşkese uymadığını ve saldırgan tavırlarını sürdürdüğünü savundu.

Maas ve Çavuşoğlu, Libya Konferansı’nın devamı olarak yarın Münih’te bulunan Libya meselesiyle ilişkili dışişleri bakanlarının bir araya geleceğini de doğruladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile buluşmasında da İdlib’deki son durumu görüştü. ”Suriye’deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli” diyen Çavuşoğlu, bu durumun S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmaya olumsuz bir etki yapmayacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, bu görüşmeye ilişkin Twitter aracılığıyla kısa bir açıklama yaptı ve “Rusya Federasyonu DB Sergey Lavrov’la faydalı bir görüşme yaptık. Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova’da biraraya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık” dedi.

Çavuşoğlu, Münih’te ABD’li bazı senatörlerle bir araya geldi ve bu görüşmesine ilişkin “İkili ilişkilerimizdeki güncel meseleler ile İdlib ve Libya konularında görüş alışverişinde bulunduk” açıklaması yaptı.

56’ncı kez düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yaptığı konuşmalar da yankı getirdi.

Pompeo: ”ABD sorumluluktan kaçmıyor”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in konferansın açış konuşmasında ABD’ye ve Başkan Trump’ın politikalarına yönelik eleştirilerini yanıtlayan Pompeo, Steinmeier’in iddialarının tersine Washington’un sorumluklarından kaçmadığını ve Batılı müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlenerek sürdürdüğünü belirtti.

Transatlantik ilişkilerin önemine vurgu yapan Pompeo, Avrupalı devletlerle, ABD’nin uluslararası terörizme karşı ortak mücadele verdiğini ve Rusya ve Çin gibi tehditler karşısında da ortak tavır izlenmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmasının büyük bölümünü Rusya’yla olan ilişkilere ayırdı.

Rusya’nın son yıllarda askeri alanda güçlendiğini öne süren Macron, Avrupa devletlerinin de silahlı kuvvetlerini güçlendirmesi gerektiğini ve bunu NATO kapsamında gerçekleştirmenin doğru olduğunu belirtti.

Macron’un konuşmasında, Avrupa’nın demokratikleşmesi sürecinden bahsederken, ”Rusya ve Türkiye, Avrupa’nın değerlerini paylaşmayan, ama buna rağmen komşumuz olan ülkeler” demesi dikkat çekti.

Macron’un, Rusya’nın siber saldırılar ve sosyal medya üzerinden dünyadaki siyasete etki yaptığı şeklindeki sözleri, özel görüntü ile mesajları sosyal medyada yayılan Paris Belediye Başkan adayı Benjamin Griveaux’la bağlantılı olarak değerlendirildi.

Macron’un ‘En Marche!’ hareketinde kuruluş aşamasından beri yer alan Griveaux bir kadına gönderdiği cinsel mesajları ve görüntülerin bir Rus sanatçının yayınlamasından sonra adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Bu arada Güvenlik Konferansı’nı protesto amacıyla öğleden sonra düzenlenen gösteriye 3 bin kişinin katıldığı açıklandı. Münih’in merkezinde düzenlenen ve yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösterinin sonunda, kimliği açıklanmayan bir kişinin üzerine benzin dökerek, kendini yakmaya çalıştığı, ancak olay yerinde bulunan polisin girişimiyle engellendiği açıklandı. Söz konusunun kişinin göz altına alındığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü haber verildi.