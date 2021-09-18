Çavuşoğlu New York’ta Resmi Temaslarına Başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul çalışmaları için geldiği New York’ta, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak 33 katlı yeni Türkevi binasında incelemelerde bulunduktan sonra resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu’nun 23 Eylül’e kadar New York’ta kalacağı ve yoğun bir diplomatik temas programı olduğu bildirildi.

Çavuşoğlu, en önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye katılan Türk heyetinde 75. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’da hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’taki resmi temaslarını Twitter’daki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi.





New York’ta yoğun diplomasi trafiği başladı

Çavuşoğlu, “New York’taki yoğun diplomasi trafiğimize, ‘En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı’ ile başladık. Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı. Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris’le New York’ta bir araya geldik. Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam. Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık Büyükelçimiz Volkan Bozkır’dan sonra BM 76. Genel Kurul Başkanı seçilen Abdulla Shahid’i tebrik ettik. BM’nin çalışmalarına desteğimiz sürecek” ifadesini kullandı.

Dışişleri: “Bakanımızın New York yoğun diplomasi trafiği başladı”

Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu’nun New York’taki temaslarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sayın Bakanımız 16-23 Eylül 2021 tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’na katılmak ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere New York’a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Sayın Bakanımız 17 Eylül tarihinde, New York’taki yoğun diplomasi trafiğine ilk olarak En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Yıllık Bakanlar Toplantısı ile başladı. Sayın Bakanımız az gelişmişlikle mücadelenin uluslararası toplumun önceliği olması gerektiğine dikkat çekti ve EAGÜ’lerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı. Bilahare, Sayın Bakanımız Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris’le bir araya geldi ve coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademizin tam olduğunu vurguladı. Sonrasında, Sayın Bakanımız BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi ve Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştı. Son olarak, Sayın Bakanımız, BM 76. Genel Kurul Başkanı seçilen Abdulla Shahid’le görüşerek, kendisini 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’dan sonra BM Genel Kurul Başkanı olduğu için tebrik etti ve BM’nin çalışmalarına desteğimizin süreceğini kaydetti.”