Çavuşoğlu ve Yunan bakan arasında göçmen tartışması!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaşanan göçmen krizi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’yi hedef alan bir açıklama yaptı. Bunun üzerine mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Dendias’ın, “Hayatta kalmaya çalışan ve daha iyi bir hayata kavuşmak isteyen ıstırap içindeki insan ruhlarının doğu komşumuz tarafından politik amaçlara ulaşmak için kullanılmasını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz” sözlerine Çavuşoğlu’ndan cevap gecikmedi.

Çavuşoğlu, “Masum göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyorsun? Onlara ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? Yunanistan hakkımızda yalan haber yaymak yerine; göçmenlere insan gibi davranmalıdır, yıllardır Türkiye’nin yaptığı gibi” ifadelerini kullandı.

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