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24 Nisan 2023
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Çavuşoğlu’ndan, Biden’ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

Alaturka Online
Alaturka Online

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden’ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir.”

ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada “soykırım” ifadesini kullanmıştı. (AA)

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