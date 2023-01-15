Çavuşoğlu’ndan Suriye ile diplomatik alaka açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile diplomatik ilişkiden bahsederek, “İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz’’ diye konuştu.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzun süredir sıkıntılı olan İsrail ile ilişkilerin normale döndüğünü belirterek, “İsrail ile ortak çıkarlar ve karşılıklı hassasiyetlere saygı çerçevesinde bir iş birliği hedefliyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye konunda ise bir açılım ihtimali üzerinde durdu ve “İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz” diyerek, ilk kez Suriye ile diplomatik ilişkiyi gündeme getirdi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

SURİYE HEDEFİ

Suriye’de, 4 stratejik hedef temelinde ilkeli tavrımızı koruyoruz. Ülkenin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi çözüm temelinde kalıcı istikrara kavuşturulması, terörün sınırlarımızdan sökülüp atılması, Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde geri dönmesi… İstikrarı sağlamaya yönelik çabalarımız sayesinde yaklaşık 530 bin Suriyeli geri döndü. İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI

Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusundaki diplomatik ve hukuki adımlarımıza devam ettik. Son bir yılda BM’ye gönderdiğimiz ilave iki mektup Yunanistan’ın dengesini bozdu. Doğu Akdeniz’de BM’ye bildirdiğimiz kıta sahanlığımıza yönelik Rum-Yunan ikilisinin son 2 yıldaki 9 ihlal girişimini sahada ve masada engelledik.

KIBRIS MESELESİ

Milli davamız Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktasındayız. -KKTC Hükümeti’yle birlikte egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde 2 devletli çözümü savunmayı sürdüreceğiz.- Maraş açılımı ve KKTC’nin yaptığı son öneriler gibi somut adımlara desteğimiz sürecek.

MONTRÖ’YÜ UYGULADIK

Montrö Sözleşmesi’ni titizlikle uyguladık. Savaş’ın Karadeniz’de tırmanmasının önüne geçtik. Küresel gıda güvenliğine en büyük katkıyı yapan ülke olduk. Anlaşma sayesinde Dünya Gıda Fiyatları Endeksi yüzde 9 düştü. Bu, 13 yıldır yaşanan en büyük düşüş oldu. Şu anda da savaşın sona erdirilmesi için en çok çaba harcayan ülke Türkiye.