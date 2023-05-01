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1 Mayıs 2023
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Çavuşoğlu’nun pankartı toplatılacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP Antalya Milletvekili Adayı olan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun seçim çalışmalarında kullanılan propaganda görselinde Türk Bayrağı da yer aldı.

CHP’nin itirazı üzerine, Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Seçim Kanunu’nun 58. Maddesi’ne göre “propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması” yasak olduğu için söz konusu afişin kaldırılmasına karar verdi.

Kurul, afişi toplamaları için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazarak gönderdi.

Alaturka Online
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