‘Çay bayat’ dedi servis yapan öğretmeni vurdu

Olay, Çukurova ilçesinde kafede meydana geldi. Matematik öğretmeni Şakir Y., okulların kapalı olması nedeniyle ailesine ait kafeye yardıma geldi.

Burada bir grup müşteri, Şakir Y.’den çay getirmesini istedi. Servis edilen çayı beğenmeyen kimliği belirsiz kişiler, “Çay bayat” deyip, tartışma başlattı. Tartışma sırasında gruptan bir kişi, Şakir Y.’ye tabanca ile beş el ateş etti.

Şakir Y.’nin yere yığılmasıyla şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından otomobille Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şakir Y., ameliyata alındı.

POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Şüphelilerin kaçtığı hafif ticari aracı olay yerinin yakında gören polisler, durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan aracın sürücüsü, kaçmaya başladı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Şüpheli aracın kaçış güzergahlarındaki ana arterlerde önlem alan ekipler, ara sokaklarda aracı aramaya başladı.

Bir vatandaşın, bir apartmanın bahçesinde araçların arasında birisinin gizlendiği yönünde ihbar etmesi üzerine polisler, üzerinde silah olduğu düşünülen şüpheliyi yakalamak için elleri tetikte, belirtilen adrese geçti.

Saklandığı yerden çıkartılan ve adının Ö.Ş. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.

“SİLAHI GÖLE ATTIM”

Yakalanan şüpheli Ö.Ş.’nin, öğretmen Şakir Y.’yi tabancayla yaralayan kişi olduğu öne sürülürken, olayda kullandığı tabancayı ise Seyhan Baraj Gölü’ne attığını söylediği iddia edildi.

Araçta üç kişi oldukları belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan ameliyata alınan öğretmen Şakir Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. (DHA)