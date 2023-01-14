Çay simit hesabı 20 yılda nereden nereye geldi?

İYİ Partili Çıray, Erdoğan’ın “Gençliğimden beri çay, kaşar, simit hazır yemeğimdir” sözlerini eleştirdi. 2002 ile kıyaslandığında kaşarın 30, simidin 20, çayın 50 kat zamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim’de vatandaşa simit dağıttı, “Benim de gençlik yıllarımdan beri kaşar-simit her zaman hazır yemeğimdir. Hep bunu yaptım” dedi. Ak Parti’nin iktidara geldiği 2022’de bir simit ve bir bardak çay 5’er TL’den satılıyordu. Asgari ücret şu anda 5 bin 500 TL. Erdoğan’ın çay simit hesabına bakıldığında 3 çocuğu olan 5 kişilik ailenin bir öğünlük simit çay hesabı 50 TL yapıyor. Üç çocuklu bir ailenin günde üç öğün birer simit yemesi, birer çay içmesi bile 150 lira. 5 kişilik ailenin sürekli çay ve simit ile beslenmesi durumunda aylık gideri 4 bin 500 TL tutuyor. Asgari ücretlinin elinde sadece bin TL kalıyor. 2002 yılında bir simit 20 kuruş, bir bardak çay ise 10 kuruştu. 2002 yılında yarım kilo kaşar peyniri 3.15 TL’ye satılırken şimdi 100 TL. 20 yıl içinde simit 25, çay 50, kaşar ise 30 kat zamlandı.

Aytun Çıray

Erdoğan’a bu hesabı hatırlatan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray şunları söyledi: 2002’de bir simit 20 kuruştu, şu an 5 TL. Bir çay, bir simit 10 TL.. Sarayının günlük masrafı 10 milyon TL. Sözde millete hâlâ sizden biriyim demek istiyor ama samimi değil, olamaz da. Üstelik simit, çay, peynir üçlüsünü dağıttı. 20 yılın sonunda peyniri çaldılar, çay simit kaldı. Bu milletin artık AKP iktidarını sırtında taşıyacak gücü de, sabrı da kalmadı. İnsanlarımız çay simide muhtaç. Sarayda 4 milyon lira mutfak harcaması yapan Erdoğan ve iktidarı artık Türk Milletiyle bağını tamamen koparmıştır.

ERDOĞAN 1993’TE PAHALILIĞI ÇAY-SİMİT HESABIYLA ELEŞTİRMİŞTİ

Aytun Çıray, Erdoğan’ın 1993 yılında iktidarı eleştirmek için yaptığı çay-simit hesabını bugüne uyarladı. Çıray, “3 çocuğu olan 5 kişilik ailenin 1 öğünlük simit-çayı 50 lira tutuyor. Günde 3 öğün yenmesi halinde 150 liraya mal oluyor. Bu da aylık 4.500 lira ediyor. Asgari ücret 5.500 lira” dedi.

Erdoğan: Kaşar-simit benim hazır yemeğimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Taksim Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta vatandaşlara simit dağıttı. Ardından 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde konuştu. Burada “Benim de tabii gençlik yıllarımdan beri kaşar-simit her zaman hazır yemeğimdir. Hep bunu yaptım. Geçenlerde genel başkan yardımcılarımdan bir tanesi de Mamak’ta gençlerle bir sohbete gitti. Ve arkadaşımız da onlara kaşar-simit hediye etti” diye konuştu. Erdoğan seçim gezilerinde ve açılışlarda da sık sık simit ve kaşar peyniri yerken görüntü verdi. Gençlere ve vatandaşlara da simit dağıtmayı ihmal etmedi.