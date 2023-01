Çay-simit keyfi artık hayalden ibaret

Ankara‘da 5 liradan satışa sunulan simidin fiyatı yüzde 40 zamla 7 liraya yükseldi. Başkentin en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı üzerindeki simitçiler satışlarının yarı yarıya azaldığını belirterek “Resmen çakıldık” yorumu yaptılar. Yıllardır Ankara’da simit sattığını belirten bir esnaf “Simidi alan yok. Şoktayız. Yeni fiyat ayarlaması ardından satışlarımız dibe indi. Vatandaşta para yok. Parası olmayan vatandaş yeni zamlar karşısında simidi adeta unuttu. Bu günleri hiç düşünmemiştik. Böyle giderse artan maliyetler ve fiyatlar karşısında Ankara simidi tarih olabilir” açıklaması yaptı.

ZAM KAÇINILMAZDI

Simit fiyatlarındaki durdurulamayan artışların altında hammaddeye gelen yüzde 200’lük zam yatıyor. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş doğalgaz, elektrik, un, susam fiyatlarındaki artışla, kira ve asgari ücrete yapılan zamları hatırlattı. Delibaş yaşanan yüksek artışların ardından simide zammın kaçınılmaz olarak arttığına dikkat çekti.

Savaş Delibaş

FİYATLAR ARTTI

Delibaş şunları söyledi: Ankara’da 100 gramlık simit 7 lira. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğalgazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur. Biz zam yapmamak için elimizden geleni yaptık. Ancak dayanma gücümüz bir yere kadar. Girdi maliyetlerinde bu kadar yüksek artışlardan sonra zam yapmak da kaçınılmaz hale geldi.

600 simit satıyordum zamlarla 100’e düştü

Mehmet Fatih Koç (52) – Simit Satıcısı: Resmen çakıldık. Zam sonrası satışlarım eridi. Öğlen oldu, sabah simidini satmaya çalışıyorum. 600 simitten 100’lü rakamlara düştük. Resmen mahvolduk. Kimse simit almıyor. Parası olmayan vatandaş artık simit büfelerine de yaklaşmıyor.

Böyle giderse simit büfeleri tarih olabilir

Musa Çiftçi (62) – Simit Satıcısı: Günde sattığım simit satışı yarı yarıya düştü. Bu rakam bizi zorlayacak. Vatandaşın parası yok. Simidi bile alırken artık zorlanıyor. Alan olmadığı için fırınlardan simit talebimiz de azaldı. Böyle giderse simit büfeleri de tarih olabilir.

Simit yanında çay hayalden ibaret

Çağrı Gülşen (46) – Esnaf: Simit almanın bir lükse dönüşeceğini hiç düşünmemiştim. Böyle bir tablo aklımın ucundan geçmezdi. Hayat pahalılığının geldiği aşama artık simit üzerinden kendisini gösterdi. Artık simit yemek yanında bir çay içme keyfimiz de bir hayalden ibaret.

Her gün fiyat artışı oluyor, işimiz zor

Bekir Sevinç (50) Pastane Çalışanı: Bu zam satışları etkiler. Biz pastane olarak kendi simidimizi ürettiğimiz için şu an fiyat artışı yapmadık. Ama artan girdi maliyetleri nedeniyle her an biz de fiyatımızı yükselteceğiz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Çok zordayız.

Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını alıyor

Cem Bulduk (54) – Emekli: Her şey pahalı. Artık simit de pahalı. Vatandaşın alım gücü kalmadı. Artık temel ihtiyaçlara yönelen vatandaşlar her an simidi de lüks tüketim olarak niteleyebilir. Her gün simit alan müşterilerimizden bazıları elini ayağını çekti. Geçim çok zor.