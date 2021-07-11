Çay toplayan başkana kamuda yeni görev

Etik Kurul Başkanı olan AKP eski Milletvekili Köksal Toptan’ın görevine son verildi. Toptan’ın yerine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çay toplayan Danıştay eski Başkanı Zerrin Güngör atandı.

AKP’li eski bakan ve milletvekilleri Nafiz Özak ile Kudbettin Arzu ve AKP’li Kocaeli eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Etik Kurul üyeliklerine getirildi. AKP Tekirdağ eski Milletvekili Ziyaettin Akbulut ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Ahmet Karayiğit ise kuruldaki görevine yeniden atandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve eski Vali Esengül Civelek de kurulun yeni üyesi oldu. Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine ise, AKP Rize eski Milletvekili Hikmet Ayar getirildi.