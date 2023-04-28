Çaycı haciz götürdü, belediyenin iki aracı bağlandı

Denizli’de 28 bin nüfuslu Buldan ilçesinde belediye çaycısı alacaklarını tahsil edemeyince icra işlemi başlatıp, belediyeye ait iki aracı bağladı. Yıllarca çaycılık yapan Karadeniz geçtiğimiz yıl Ağustos ayında emekli oldu. Emeklilik ikramiyesi olan 630 bin lirayı talep eden Karadeniz, parayı alamadı. Dün icra memurları belediyenin kapısına dayandı ve biri zabıta müdürlüğü diğeri fen işleri müdürlüğünde kullanılan iki araca haciz işlemi uygulayarak yediemin deposuna kaldırdı.

‘ÖDEME SÖZÜ VERİLDİ, YERİNE GETİRİLMEDİ’



Emekli olduktan sonra kendisine ödeme sözü verildiğini, taksitler halinde alacağını tahsil edeceğini fakat belediyenin borcunu ödemediğini belirten Karadeniz, “Mağdur oldum. Avukata verdim ve gerisine hiç karışmadım. İşlemlerin tümü avukat ile belediye arasında geçti” ifadelerini kullandı. Şimdi yediemin deposuna kaldırılan iki araç için satışa çıkarılmak üzere ihale günü belirlenecek.

‘MAKAM ARACINI BORÇ ÖDEMEK İÇİN SATMIŞ’

Borcu ödeyemediklerini doğrulayan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik; “Bütçemiz yetersiz. Bizim gibi küçük belediyelerin hemen tamamında aynı sorunlar yaşanıyor. Bize özgü değil. Bunlar bizim açımızdan ödenebilecek rakamlar değil. Son 4 yılda 47 personelimiz emekli oldu. Emeklilerimize arsa, dükkân vererek anlaşmaya çalışıyoruz. İki yıl önce yine bir emeklimizin ücretini ödeyebilmek için makam aracımı sattım. İki yıldır kendi aracımı kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye çaycısı İbrahim Karadeniz, emekli ikramiyesini alamayınca belediyeye haciz götürdü.

‘ARSA TEKLİF ETTİK, KABUL ETMEDİ’

Karadeniz’e alacakları karşılığı Gölbaşı Mahallesi’nde iki arsa teklif ettiklerini söyleyen Şevik, “Alacaklı kabul etmedi. Borcu taksitlendirelim dedik peşin istedi. Araçları bağlayacağız dediler. Gelip alabilirsiniz dedik. Bu personelin alacağı tek başına İller Bankası gelirimizin yüzde 60’ına karşılık geliyor. Borç stokumuzun yüzde 78’i önceki dönemden kalma” diye konuştu.