ÇAYKUR faiz batağında! Üç yılda 1.3 milyar TL ödedi

Varlık fonuna devredildikten sonra sürekli zarar eden ÇAYKUR, son üç yılda 1 milyar 305 milyon 637 bin TL faiz ödedi. ÇAYKUR’un 2021 yılındaki 503 milyon liralık zararının tamamı da kredi faizlerinden kaynaklandı.

Başak KAYA

ÇAYKUR, 2018 yılında 657 milyon TL, 2019 yılında 635 milyon TL, 2020 yılında 547 milyon TL, 2021 yılında ise 503 milyon 840 bin TL zarar etti. 2019 yılında 394 milyon 638 bin TL, 2020 yılında 322 milyon 609 bin TL, 2021 yılında ise 588 milyon 390 bin 150 TL faiz ödedi. ÇAYKUR’un bankalardan kullandığı krediler için son üç yılda ödediği faiz 1 milyar 305 milyon 637 bin TL oldu.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, “2021 yılında 588 milyon 390 bin 150 TL kredi faizi ödenmiştir. 2021 yılı zararının 503 milyon TL’si kredi faizinden kaynaklanmaktadır. 2021 yılından 2022 yılına devreden kredi tutarı 5 milyar 241 milyon 600 bin TL olup, Haziran ayı itibarıyla kredi borcumuz 2.5 milyar TL’nin altına inmiştir” dedi.

NAS SARMALI

ÇAYKUR’un kredi ve faiz yükü altında günden güne ezildiğini, son 4 yıldır sürekli zarar açıkladığını belirten Sertel, faizin “Nas” diye nitelendirildiği bir ortamda KİT’lerin bir çoğunun faiz sarmalında olduğunu söyledi ve şöyle dedi:

‘’Çay tüketiminin en yoğun olduğu ülkelerden bir olan Türkiye’de devlet kuruluşu ÇAYKUR düzenli biçimde zarar ettiriliyor. ÇAYKUR’un en son 2016 yılında 82 milyon TL kar etti. Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar arttı. ÇAYKUR’un geçen yıl yaptığı 503 milyon liralık zararın tamamı kredi faizlerinden oluşuyor. Bu kurum 4 yıldır sürekli zarar ettiriliyor. ÇAYKUR’u kredi batağından çıkartın. ÇAYKUR’un kredi borçlarının Hazine tarafından karşılanması ve bu kurumun düzlüğe çıkarılması gerekiyor.”

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