Çaykur Rizespor, Denys Harmash’ı kiraladı

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çaykur Rizespor, Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash’ı 6 aylığına kiraladı. Harmash, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile birlikte bugün takımın kamp yaptığı Antalya’ya geldi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Kiev forması ile 20 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ukrayna milli takımında da 2011 yılından beri forma giyen Harmash, milli takım forması ile 30 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.