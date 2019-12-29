Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı yayın | Çaykur Rize FB canlı izle

Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı! Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de sezonun ilk yarısı sona eriyor. Derbide konuğu Beşiktaş’ı mağlup eden ve moral depolayan Fenerbahçe, 17. haftada Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Kanarya, rakiplerinin farklı kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Rizespor ise üç puana uzanarak devre arasına moralli girmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Rodrigues, Alper, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ev sahibinde Sasse ve Nill de Pauw sakatlığı, Moroziuk ise cezası nedeniyle forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde ise sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar, Moses, Zajc ve Hasan Ali Kaldırım ile kart cezalısı Serdar Aziz mücadelede yer alamıyor. Beşiktaş derbisini sakatlığı nedeniyle kaçıran Emre Belözoğlu bu maçın kadrosuna dahil edildi ancak Emre’nin görev yapması beklenmiyor.