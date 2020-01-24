Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için tepkili!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a 2-1 yenilerek elenen Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçın son pozisyonuna tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, topu filelere göndermelerine rağmen hakemin pozisyon sonrasında neden VAR’a gitmediğini sordu! Takımın teknik direktörü İsmail Kartal’ın da tepki gösterdiği hakem Atilla Karaoğlan’ın yönetimini eleştiren Çaykur Rizespor’un açıklaması şöyle;

“Çaykur Rizespor olarak birçok maçta ve özellikle Galatasaray maçlarında neden hakkımızın yendiğini sadece kulübümüz adına değil Türk Futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz. Maalesef bazı olayları iyi niyetli olarak yorumlamak mümkün gözükmüyor.

11 Mayıs 2019 tarihinde evimizde oynadığımız maçta yaşanan olayların Türk Futboluna verdiği büyük zararın etkisi hala tazeyken yeni bir güvensizlik yaratanların bu durumu mutlaka sorgulanmalıdır.

İsmail Kartal: Maç çok konuşulur! Hakem söyledi… Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray`a elendikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kartal, maçın son dakikasında yaşanan ve gollerinin geçersiz sayıldığı pozisyonla ilgili hakemin kendisine söylediği sözleri açıkladı. İlgili Haberi Oku

Sonuca direkt etki edecek bir pozisyonda VAR’a gitmeyi tercih etmek, aynı zamanda kafalarda soru işaret oluşmasını da engellerdi. Milyonların ortak sorusu şu: “Neden VAR’a gidilmeden son düdük çalındı?”

Ziraat Türkiye Kupası maçında çeyrek final hakkımızın elimizden alınmasına sebep olan pozisyonu sadece hata olarak değerlendirmek sorunun çözümü için asla yeterli olmayacaktır. Bir şehrin, bir camianın ve başarmak için ter dökenlerin hakları mutlaka adaletle teslim edilmelidir!

Türk Futbolunun geleceği için ortak paydanın Adalet olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz.”