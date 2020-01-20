Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı canlı yayın | Rize Gençlerbirliği canlı izle

Süper Lig’de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuğu Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup etti ve haftayı oldukça kritik bir üç puan elde ederek noktaladı.

Rizespor, yeni transferi Skoda’nın 70 ve 85’te kaydettiği gollerle üç puan elde ederek haftayı 23 puanla ve 11. sırada noktaladı. Ev sahibi böylece tehlike noktasından uzak durmak adına kritik puanların sahibi oldu.

Başkent ekibi ise yoğun yağışın altında oynanan maçta sahadan puansız ayrıldı. Gençlerbirliği 18 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.