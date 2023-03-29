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29 Mart 2023
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Çaykur Rizespor-Manisa FK maç sonucu: 4-2

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto 1’nci Lig’in 29’uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’nü 4-2 mağlup etti. 

Maçtan dakikalar:

9’uncu dakikada Mithat ceza sahası önünde savunmadan seken topla buluştu. Mithat’ın doğrudan kaleye gönderdiği top ağlara gitti. 1-0.

69’uncu dakikada Olawoyın’ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Benhur’un şutunda ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

72’nci dakikada Benhur’un yerden pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bolasie bekletemektden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 2-0

75’inci dakikada savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden Burak’ın sert şutunda top rakip savunma oyuncusuna çarparak ağlara gitti. 2-1

88’inci dakikada Mary’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ogün’ün şutunda top ağlara gitti. 3-1

89’uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem’in ayak içiyle kale gönderdiği top, kaleci Muhammet’in ellerinin arasından geçerek ağlarla buluştu. 3-2.

90+8’inci dakikada Azubuike’nin havadan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mary meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 4-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. 

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Serhat Sağır

ÇAYKUR RİZESPOR: Abdullah (Dk. 60 Emre), Halil (Dk. 77 Alberk), Seyfettin Anıl, Bahadır (Dk.77 Sinan), Mithat, Ogün,

Azubuike, Olawoyin (Dk.77 Mary), Bolasie, Benhur, Kubilay (Dk. 83 Koray)

MANİSA FK: Ömer, Kaan, Domgjoni, Alıoune (Dk. 48 Metehan), Taha (Dk. 81 Anıl), Prib (Dk. 67 Muhammet), Serkan (Dk. 81 Adem), Burak Altıparmak, Fernandes, Burak Çoban, Diallo (Dk.67 Tabla)

SARI KARTLAR: Edgar, Serkan (Manisa FK)- Mithat, Kubilay, Bahadır (Çaykur Rizespor), 

GOLLER: Dk. 9 Mithat, Dk. 72 Bolasie, Dk. 87 Ogün, Dk. 90+8 Mary (Çaykur Rizespor) – Dk. 75 Burak, Dk. 89 Adem (Manisa FK)

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