Çaykur Rizespor’un futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen 31 yaşındaki Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun’un vefat ettiği duyuruldu.

Geçtiğimi Şubat ayındaki Trabzonspor maçı öncesinde midesinden rahatsızlanan ve mide kanseri teşhisi konan Abarhoun hemen tedavi altına alınmıştı.

Mart ayında ameliyat edilen Abarhoun’un hayatını kaybettiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak bir paylaşım yapan Rizespor, “Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadlerini kullandı.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/yIpeblwPkH — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) December 2, 2020