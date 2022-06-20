Çayla ilgili kanun teklifi TBMM’de

Çay ile ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Çay ile ilgili kanun teklifi AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Çayda marka ürünler oluşturabilmenin yasal zemininin güçlendirilmesi, dünya piyasalarında rekabet edebilecek konuma gelebilmesi için çayın kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması, üretici ve tüketici çıkarlarının korunması ve ülke ekonomisindeki yeri ve öneminin hedeflendiği belirtildi.

KURALLAR BELİRLENDİ

Kanun teklifinde çay tarım alanlarının belirlenmesi, ruhsatlandırma gibi işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin kurallar yer alıyor. Ruhsatsız alanlarda yeni çay bahçesi açanlar ile uygun olmayan şekilde çayı işleyen ve pazarlayanlara, belirlenen çay alanları dışında yetkisiz çay alımı ve satımı yapanlara cezai yaptırımlar öngörülüyor.

Lisanslı çay işletmeciliği tanımlanırken, özel sektör çay işletmecilerinin faaliyetin kapsamına göre sınıflandırılmalarına ilişkin kurallar yer alıyor.

Teklifle Ulusal Çay Konseyi, yaş çay yaprağı fiyatının belirlenmesinde aktif ve etkin bir hale getirilerek, böylece paylaşımcı bir yaklaşımla üretici ve tüketici birlikte gözetilip yaş çay alım fiyatında istikrarın hedeflendiği kaydedildi. İHA

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