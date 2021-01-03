Çaylar küflendi ÇAYKUR yine zararda

Günde 350 milyon bardak çay içilen Türkiye’de ÇAYKUR zarardan kurtulamıyor. Son üç yıla kadar kârda olan ancak Varlık Fonu’na devredildiğinden bu yana zarar eden ve bir yılda üç genel müdürün değiştiği ÇAYKUR’un, 20 ton organik çayın küflenmesine neden olup, imha edildiği ortaya çıktı.

Bir yılda 3 kez genel müdürü değişen ve önceki Genel Müdür Ekrem Yüce’nin AKP’den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği ÇAYKUR’un genel müdürlüğü görevini halen AKP Rize İl Başkanı olan İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim yürütüyor. Ekrem Yüce de yönetim kurulu üyeliğine devam ediyor. 2017’yi 267 milyon, 2018’i ise 657 milyon lira zararla kapatan ÇAYKUR, 2019’da da 635 milyon zarar etti. ÇAYKUR, 2017’ye kadar yılda 110 milyon lira civarında kâr sağlıyordu.

RUTUBETTE KALDI

Sayıştay denetçileri, üretimi devam eden organik çayların 96 tonunda rutubet sınır değerlerine yaklaşıldığını belirledi. 2015-2016 yılları arasında 19 bin 878 kg’lık organik çayın küflenme nedeniyle imha edildiği ve bu nedenle de 218 bin 291 TL zarara yol açıldığı saptandı. 2018’de 103 bin 645 ton, 2019’da ise 122 bin 510 ton olan stok miktarlarının, ÇAYKUR’un bu yıllarda yaptığı toplam satışı kadar olduğunu belirtilerek, “Bir yıllık satışa eşit kuru çay stoku bulunmaktadır ve ÇAYKUR hiç çay yaprağı almasa dahi mevcut ürün stokunu ancak eritebilecektir” denildi.

ÇAY KALİTESİ DÜŞECEK

Raporda ülkemizde 2 milyar dolar ticaret hacmi ile Doğu Karadeniz’in en önemli ekonomik ürünü olan çaya ilişkin gelecek 15-20 yıllık süreçte üretim kalitesinin düşeceği de savunuldu ve “Çay bahçelerinin tamamının tohumla tesis edilmesi ve bu bahçelerin ekonomik ömrünü doldurması nedeni ile çok yakın gelecekte (15-20 yıl) artık sağlıklı ürün bulmakta zorlanılacak ve üretim kalitesi düşecektir. Ekonomik ömrünü tamamlamış çay bahçelerinin sökülüp, üstün nitelikli çay klonları ile yenilenmesi gerekmektedir” denildi.