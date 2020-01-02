CB Erdoğan’ın Açıklamasını Sorunca Ortalık Karıştı !





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobil'i tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada "İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedik, öyle de yaptık. Enflasyonun 2-3 puan üstünde bir asgari ücret zammı belirledik. Asgari ücret 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 yükselmiş durumda." ifadelerini kullandı

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