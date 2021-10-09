CDC direktörü, pandeminin bitişinin insan davranışına bağlı olduğunu söyledi

Covid-19 pandemisi 20. ayına girerken bazı tıp uzmanları, virüsün son büyük dalgalanmasını yaşadığını belirtirken ne zaman biteceği konusunda herhangi bir tahminde bulunamıyorlar.

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CDC Direktörü Rochella Walensy, bu hafta katıldığı bir sağlık oturumunda “aşılarımız var, ancak insanların davranışlarını tahmin edemiyoruz. Ve insanların davranışları bu pandemide pek de iyi hizmet etmedi” dedi.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı, ABD nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 55’inin tamamen aşılanmış olduğunu belirtirken, daha bulaşıcı delta varyantıyla savaşmak için yeterli bağışıklık olmadığı konusunda uyardı.

Walensky sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu, toplumda hastalığa yakalanmamak için çok fazla korumaya ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Sorun şu ki, bazı topluluklar yüksek aşı oranlarına sahip ve çok iyi korunuyor, ancak hâlâ çok az korumaya sahip yerler var. Ve virüs aptal değil. Ancak şimdiye kadar, birbirimizle savaştık ve ortak düşmanımız olan virüs ile savaşmıyoruz.”

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