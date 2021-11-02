CDC’den corona aşısı kararı! 5-11 yaş grubuna uygulanacak

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.

Sozcu.com.tr

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi’nin Pfizer/BioNTech’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3’te 1 oranında uygulanması yönündeki tavsiye kararının ardından 29 Ekim’de aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına izin vermişti. Kararın ardından ülkedeki 28 milyon çocuğun Covid-19’a karşı aşılanması için bir adım daha atılmıştı.

FDA’nın ardından ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients düzenlediği basın toplantısında, söz konusu yaş grubu için Pfizer/BioNTech tarafından özel olarak hazırlanan milyonlarca aşı dozunun önümüzdeki birkaç gün içinde dağıtım merkezlerine ulaşmaya başlayacağını ve federal hükümetin söz konusu yaş grubunda olan tüm çocuklar için yeterli sayıda aşı dozu satın aldığını aktarmıştı.

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