Çekmeköy’de esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaklaşan bir vatandaş, cebinden çıkardığı bir avuç bozuk parayı gösterip isyan etti. Elindeki iki poşeti İmamoğlu’na gösteren vatandaş, “Benim bugün pazardan alışım budur. Cebimi açayım mı? 25 lira param vardı onu da kızımdan aldım” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye’de gerçekleştirdiği kavşak açılışının ardından Çekmeköy’e geçerek esnaf ve pazar ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlar İmamoğlu’na yaşadıkların ekonomik sıkıntıları anlatarak dert yandı.

Bir cafenin işletmecisi “Esnafın işi zor. Zamlar; hem üründen geliyor, hem işçilikten geliyor, hem enerjiden geliyor. Satışlarımız düşük. 100 liralık benzin almaya giderdik eskiden. Benzin artardı ama biz 100 liralık alırdık. Bizde de öyle. Ciro hep aynı ama kazanç sürekli düşüyor” sözleri ile içinde bulunduğu durumu anlattı.

“ZOR BİR DÖNEM AMA ATLATACAĞIZ”

İmamoğlu da “Allah dayanma gücü versin. Bu tür mekanlarım da oldu. 9-10 civarında. Krizlerin ilk sarstığı yerler olur bu tür yerler. Ama bunu hak etmiyoruz. Hem bu millet hak etmiyor, hem sizin gibi girişimciler, esnaf hak etmiyor. Çözülecek. Kabiliyeti, kapasitesi, aklı, kazanma gücü yerinde bir toplumuz. Ama bazen aksaklıklar yaşıyoruz. Zor bir dönem ama atlatacağız” dedi. Esnaf da “Umutsuz değiliz ama bu zor döneme gerçekten acı içerek katlanıyoruz. İşten çıkaramayız hepsi evladımız. Hakkımızda hayırlısı” diye konuştu.

“1000 LİRALIK ELEKTRİK 5-6 BİN LİRA GELİYOR”

İmamoğlu mahalledeki kadın kuaförü ile de yaşadıkları sıkıntılar üzerine sohbet etti. Artan girdi maliyetlerinden şikayet eden esnaf “2 sene önce elektrik 1000 lira geliyordu. Şimdi 5-6 bin lira geliyor. 2 ay bekleyince 10 bin lira geliyor. İnanılmaz yüksek rakamlar. Bu sene düğünüm var. Ev kiraları 5-6 binden aşağı değil. Asgari ücretle geçinen insan bu ev kirasını nasıl ödeyebilir?” diye sordu. İmamoğlu “Bütün etkenler, çarpanlar böyle. Bunun genel anlamda çözümü ekonomik sorunun çözülmesi. Bir belediye bunu düzeltemiyor elbette. Destekliyor, yardımcı olmaya gayret ediyor ama bir yere kadar. Genel ekonomik sistemin düzelmesi lazım” dedi.

“HALKIN SESİ OLUN”

Esnaf da “Bizim muhalefetten talebimiz halkın sesi olabilmesi, bizim sesimizi duyurabilmesi. İş şu noktaya geldi; artık tek bir partiyle çözülemiyor. Birlik olup kaç partinin yan yana gelmesi gerekiyorsa gelmeli. Birlikten kuvvet doğar. Biz elimizden gereken desteği vereceğiz” diye konuştu.

“BÜTÜN KRİZLER BİR YANA ŞİMDİ YAŞADIĞIMIZ BİR YANA”

İmamoğlu “Senle benim farkım yok. Sen de bir vatandaşsın ben de. Tamam bugün yöneticiyim ama yarın değilim. Vatandaşım yani. İnan ki dertlerinizi hissediyorum ve dertleniyorum; çünkü benim de yatırımlarım, işletmelerim oldu, ticaret yaptım, krizler gördüm. Ama krizlerin hepsi bir yana şimdi yaşadığımız bir yana. Burada kabiliyet eksikliği çok yüksek” dedi.

“25 LİRAYLA GELDİM, ONU DA KIZIMDAN ALDIM”

İmamoğlu daha sonra semt pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş elindeki poşetleri göstererek “Benim bugün pazardan alışım budur. Cebimi açayım mı? Pandemiye girdiğim günden beri kimse kapımı çalmadı. Kimse şimdi kapıma gelmesin. 25 lira param vardı onu da kızımdan aldım” diyerek elinde kalan bozuk paraları gösterdi.

Yaşlı bir vatandaş da “İmamoğlu, derde düştük boğuluyoruz kurtar, kurtar. Kurbanlar adadım” diye seslendi.