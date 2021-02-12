ÇEDAŞ'ın “enerji timleri” kesintisiz enerji için nöbette

SİVAS (AA) – Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), meteorolojiden gelen uyarılar üzerine saha ekiplerini güçlendirdi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "enerji timleri" alarm durumuna geçerek sahada yerlerini alırken, olası kesinti ve arızalara karşı daha hızlı müdahale edilebilmesi için araç ve ekipman takviyesi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hafta sonundan itibaren pek çok ili etkisi altına alması beklenen sert kış şartlarına karşı merkez ve ilçe ambarlarındaki malzeme miktarlarının kontrol edildiğini belirtti.

Kıvılcım, 539 saha çalışanından oluşan 245 ekip için acil durumlar göz önüne alınarak vardiyalarda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını bildirdi. Kıvılcım, şunları kaydetti:

"Bu ekiplere ilave olarak 28 kişiden oluşan 14 ekip, kademeli şekilde arıza onarım görevine destek vermek üzere görevlendirildi. Olumsuz hava koşullarında oluşacak acil durumlara karşı oluşturduğumuz destek ekiplerimizin de planlamaları yapıldı. ÇEDAŞ olarak 5 paletli kar aracı, 3 kar motosikleti, 5 kablo test aracı, 38 adet sepetli platform, 1 adet 4×4 hidrolik platform, 93 adet 4×4 arazi aracı, 3 kamyon, 3 kamyonet, 9 mobil vinç ile bölgede hizmet veriyoruz. Tüm araçların kışlık bakımları önceden yapılmış durumda. Ayrıca olası ilave araç veya iş makinesi ihtiyacı olması halinde anlaşmalı olduğumuz firmalar bulunmakta olup ivedi şekilde araç temini sağlayabilme imkanımız da mevcut."

Kıvılcım, hava muhalefeti nedeniyle müdahale zorluğu yaşanabilecek arızaları göz önünde bulundurarak 12 adet mobil jeneratörü de yakıtlarıyla kullanıma hazır şekilde beklettiklerini ifade etti.

Hava tahmini raporları çerçevesinde paletli kar araçları ve kar motosikletlerinin konumlandırılmasını da yaptıklarını belirten Kıvılcım, "enerji timleri"ni de alarm durumunda beklettiklerini vurguladı.