Cedi Osman: “Lütfen evde kalalım”

ANKARA (AA) – Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

Milli basketbolcu, NBA'in internet sitesinde yer alan videosunda, "Türkiye'deki NBA severlere bir mesajım var." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye hapşırın ya da öksürün, ardından çöpe atın. Kapı kolları, telefon ve anahtar gibi çokça temas ettiğimiz yerleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum."