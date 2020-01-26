Cedi Osman öncü oldu, Elazığ’a destek yağdı!

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Elazığ’daki depremzedelere destek için Chicago Bulls maçı öncesinde yardım çağrısında bulundu. Cedi maçta atılan her üçlük için 100 dolar bağışlayacağını açıklayınca diğer milli oyunculardan da destek geldi.

Takım arkadaşı Larry Nance Jr’ın bu rakamı 200 Dolar’a çıkarma çağrısını kabul eden Cedi, maçta atılan toplam 25 üç sayılık isabet için Nance ile birlikte toplam 10 bin Dolar bağışladı.

Attığı tweet’e milli futbolcular Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra milli basketbolcu Işıl Alben ile Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın da destekte bulundu. Adana Basketbol Kulübü de 2 bin 500 Dolar’lık katkıda bulundu.

Nefis kampanya kardeşim. Ben de katılıyorum biraz daha farklı bir şekilde. Her 3 sayılık baskete 10.000 TL depremdeki mağdur vatandaşlarımıza. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) January 25, 2020

Milli sporcularımızdan gelen toplam 10 bin dolar, Nevzat Aydın’dan 250 bin TL ile birlikte rakam 385 bin TL oldu.

Cedi, Chicago Bulls’a 118-106 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklama yaparken, “Onun haricinde harçlığından, çocuğunun mama parasından, öğrenci bursundan gönlüne göre bağış yapacaklarını yazan binlerce güzel insanı da ekleyince deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzlerine ufacık bir gülümseme koyabileceğiz” diyerek ilgiye ve gösterilen duyarlılığa teşekkür etti.