Cedi Osman’dan her üçlük için Elazığ’a 100 Dolar yardım!

İsmail AKDUMAN/ Sözcü Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında yurdun her yerinden yardımlar bölgeye yağarken, NBA’deki temsilcimiz Cedi Osman da depremzedelere destek verdi. Cedi Osman sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak, “Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz! “ diye yazdı.

IŞIL, NURİ VE ARDA’DAN DESTEK

Cedi Osman’ın paylaşımından kısa süre sonra Galatasaraylı basketbolcu Işıl Alben, “Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık “ diyerek destek verdi. Ardından Werder Bremen’de futbol hayatını sürdüren Nuri Şahin ile Arda Turan, “Her 3 sayı için beni de yaz kardeşim” diye yazarak kampanyaya destek verdi. Kampanya vatandaşların büyük takdirini kazanırken bazı kişiler de kendi imkanları ölçüsünde kampanyaya katılacaklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da Cedi Osman’ın kampanyasına destek veren sporcular arasında yer aldı. Yusuf, “Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama” yazdı.