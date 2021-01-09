Çek sanatçı Victoria Velvet’ten Türkiye’nin sağlık sistemi ve Kovid-19’la mücadelesine övgü

PRAG (AA) – Çek komedyen ve müzisyen Victoria Velvet, Türkiye’de geçirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı sonrasında Türkiye’nin salgına karşı yürüttüğü mücadele ve sağlık sistemine yönelik övgü dolu ifadelerde bulundu.

Eşinin yeni görevi nedeniyle Ankara’da yaşamaya başlayan Velvet, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı videoda, Türkiye’de geçirdiği tedavi sürecini takipçileriyle paylaştı.

Velvet, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından sağlık ekiplerinin tedavide kullanılan ilaçları evine getirdiğini belirterek, "Bu durum beni çok şaşırttı, Türkiye’de sistem biraz farklı işliyor. Katı ama işe yarıyor." ifadesini kullandı.

Sağlık ekibinin ilaçları nasıl kullanacağına ilişkin kendisini bilgilendirdiğini aktaran Velvet, ilaçları alıp almamakta tereddüt ettiğini, ilk 3 günü çok zor geçirdiğini, nefes alıp vermekte ciddi sorunlar yaşadığını, durumunun çok daha kötüleştiğini düşünerek hastaneye gitmeyi düşündüğünü anlattı.

Velvet, evine gelen sağlık ekibinin ilaçları 5 gün boyunca ihmal etmeden kullanmasının önemine işaret ettiklerini söyleyerek, ilaçları almayı sürdürdüğünü, 4. günden itibaren iyileşmeye başladığını ve hastalığı atlattığını kaydetti.

Çek sanatçının Türkiye’nin sağlık sistemine yönelik övgü dolu paylaşımına binlerce takipçisi yoğun ilgi gösterdi.

– Büyükelçisi Bağış, Velvet'le görüştü

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Velvet ve eşi Thomas David Blyth’i Prag Büyükelçilik rezidansında ağırladı.

Davette Büyükelçi Bağış, sanatçının Türkiye’yi tanıtıcı ve sağlık sistemine yönelik övgü dolu değerlendirmelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Victoria Velvet de kendisinin ve ailesinin eski sağlığına kavuşmasında çok etkili olan Sağlık Bakanlığının çabaları için teşekkür ederek, Büyükelçi Bağış ve ailesinin nazik davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.