Çekici: Bir aracı dört parça yükledim

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ve emniyet güçleri tarafından otoparka çekilen araçlar sahiplerine teslim ediliyor.

Kent merkezinde 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde zarar gören araçlar, bulundukları yerlerden çekiciler vasıtasıyla kaldırılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait Dulkadiroğlu ilçesindeki otoparka çekilen otomobil, minibüs, ticari araç, cip ve kamyonetler, burada muhafaza altına alınıyor.

Vatandaşlar otoparka gelerek işlemlerin ardından araçlarını teslim alabiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte zarar gören araçlardan 761’i otoparka çekildi. Otoparka çekilen araçlardan 242’si sahibine ya da sahibinin birinci dereceden akrabasına teslim edildi.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörü Seyfullah Karakuş, depremlerin ardından 14 kişilik ekip olarak bölgeye geldiklerini söyledi.

Karakuş, depremzede vatandaşlara vakıf olarak ücretsiz hizmet verdiklerini kaydederek, yaraların sarılması için çalıştıklarını ifade etti.

Bu zamana kadar depremzedelerin enkaz altında kalan araçları ile iş makinelerine engel olan araçların kaldırılmasına yardım ettiklerini belirten Karakuş, “Araçları emniyetin belirlemiş olduğu alanlara taşıdık. Gönüllü olarak buraya geldik. 24 saat burada hizmet veriyoruz.” dedi.

Operatör Yunus Yılmaz da deprem bölgesinde çalışmanın acı bir tecrübe olduğunu kaydetti. Yılmaz, “Normal kaza kaldırmıyoruz. Bir aracı dört parça yüklediğimi biliyorum.” diye konuştu.

Kentte en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi’nin sakinlerinden Alpaslan Artar ise aracını bulmak için otoparka geldiğini, karmaşık duygular içerisinde olduğunu ifade etti.

Evlerinin acil yıkılacaklar listesinde olduğunu anlatan Artar, “Arabamız evin önündeydi. Göçük altındaki arabamız komple pert oldu. Arabamızın yerine bakmaya geldik. İnsan bir şok içerisinde oluyor. Eve bakıyorsun ‘Buradan sağ çıktım.’ diyorsun.” şeklinde konuştu. (AA)