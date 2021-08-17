Çekya Cumhurbaşkanı: Taliban, Afganistan’da bir terör merkezi oluşturacak

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünya çapındaki terör saldırıları konusunda uyararak, “Taliban, Afganistan’da bir terör merkezi oluşturacak” dedi.

SOZCU.COM.TR

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden art arda gelmeye devam ediyor. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünya çapındaki terör saldırıları konusunda uyararak, “Taliban, Afganistan’da bir terör merkezi oluşturacak. Bu, neredeyse dünyanın her yerindeki terörist saldırılarını yeniden başlatacak” dedi.

Afganistan’ın dünyanın en büyük “afyon” üreticisi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Zeman, Taliban’ın “afyon gelirleri” ile geçinebileceğini ve bu nedenle “finansman sorunu yaşamayacağını” öne sürdü.

NATO’nun Afganistan’da başarısız olduğunu belirten Zeman, ülkesinin NATO’ya “para harcamak” yerine ulusal savunmaya odaklanması çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir BM İnsan Hakları Konseyi Afganistan için özel oturum yapacak İlginizi Çekebilir Uğur Dündar’dan Afganistan değerlendirmesi: Kontrolsüz göç başladı, yıllarca sorun olacak İlginizi Çekebilir Afganistan’dan kaçan Eşref Gani ile ilgili yeni iddia