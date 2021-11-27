Çekya Devlet Başkanı Zeman, hastaneden taburcu edildi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, geçtiğimiz perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Çekya’da 10 Ekim tarihinden bu yana tedavi gördüğü Prag Merkez Askeri Hastanesi’nden (UVN) geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde taburcu edilerek, Lany’deki Başkanlık Köşkü’ne getirilen 77 yaşındaki Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, aynı gün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Zeman’ın hastanede geçirdiği 3 günün ardından taburcu edildiği bildirilerek, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

KİŞİSEL TEMAS KURULAMAYACAK

Sağlık Bakanı Adam Vojtech ise yaptığı açıklamada, Zeman tarafından bugün başbakan olarak atanması beklenen Petr Fiala ile Zeman’ın kişisel temas kuramayacağını belirtti.

Zeman’ın Tıp Konseyi Başkanı Tomas Zima ise, Covid-19 sonrası uygulanması gereken önlemlere dikkat çekerek, “Bu önlemleri ihlal etmeden Başkan Zeman’ın Fiala’yı atamasının yollarını araştırıyoruz” dedi.

Öte yandan Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle geçtiğimiz eylül ayında askeri hastaneden 8 gün tedavi görmüş ve ayrılmıştı. Zeman, yeniden rahatsızlanmasının ardından 10 Ekim tarihinde bilinci kapalı bir şekilde yeniden askeri hastaneye nakledilmişti. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman’ın, karaciğer hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları mevcut olduğu biliniyor.

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