Çekya’da binlerce aşı karşıtı sokağa indi

Çekya’nın başkenti Prag’da binlerce kişi, zorunlu aşılamaya karşı protesto gösterisi düzenledi. Polis, protesto sırasında 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çekya’nın başkenti Prag’da öğle saatlerinde aşı karşıtları, hükümetin zorunlu aşılama ile ilgili hazırladığı kararnameyi protesto etmek için başkentteki Wenceslas Meydanı’nda bir araya geldi. Otevreme Cesko (Çekya’yı Açacağız) ve Chcipl PES hareketleri tarafından düzenlenen yürüyüşe 5 bin kişinin katıldığı tahmin edilirken, protestoya çıkarılacak olan yeni kararname ile zorunlu aşılama kapsamına giren itfaiyeciler, sağlık görevlileri ile tıp fakültesi öğrencileri de destek verdi.

“HER VATANDAŞIN AŞI OLUP OLMAYACAĞINA KARAR VERME HAKKI VAR”

Göstericiler, ellerinde Çekya bayraklarının yanı sıra “Yüzde 0 Politikacı = Yüzde 100 barış”, “Çocukları devletin iradesinden koruyalım”, “Doğal bağışıklığa sahip sağlıklı insanların iğrenç ve haksız ayrımcılığa uğramasına son verelim” ve “Bizi öldürtmeyin” yazılı pankartlar taşırken, sık sık “Özgürlük”, “Bittik”, “Adalbert zindanda” ve “Hükümet utansın” gibi sloganlar attı.

Otevreme Cesko Hareketi tarafından yapılan açıklamada, “Biz Çekya vatandaşları, Çekya hükümetinin Çekya anayasasına bağlı kalmasını ve sözde yüksek refah için bile onu asla ihlal etmemesini talep ediyoruz. Her vatandaşın Covid-19 aşısı olup olmayacağına karar verme hakkı var. Gönüllü aşılamaya karşı değiliz, sadece hükümetin burada Çek Cumhuriyeti Parlamentosu’nun desteğiyle uygulamaya çalıştığı zorunlu aşıya karşıyız” ifadelerine yer verildi.

Göstericiler, hükümet konağına ardından Başkanlık Sarayı’na yürüdü. Başkanlık Sarayı’nın önünde yapılan konuşmaların ardından göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı. Gösteri sırasında polis, park halindeki bir araca zarar vermeye çalışan 1 göstericiyi gözaltına aldı.

MART 2022’DEN SONRA AŞI ZORUNLU

Çekya’da hükümetin hazırladığı kararnameye göre, 60 yaş ve üstü kişiler ile sağlık görevlileri, polisler, itfaiyeciler, askerler, sosyal hizmet görevlileri gibi meslek grupları ile tıp fakültesi öğrencileri için aşı 2022 yılının mart ayından itibaren zorunlu hale gelecek. Çekya’da önümüzdeki hafta kurulacak yeni hükümet ise mevcut hükümetin çıkarttığı zorunlu aşılama kararnamesini kaldıracaklarını duyurmuştu.

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