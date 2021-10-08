Çekya’da halk parlamento seçimleri için sandık başında

Çekya’da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi yarına kadar devam edecek.

Sozcu.com.tr

Çekya’da halk, 200 sandalyeli parlamentoda görev alacak milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yarında devam edecek olan oy verme işlemi bugün yerel saatle 14.00’de başlarken, 22.00’de sonra erecek, yarın ise yerel saatle 08.00’de başlayacak ve 14.00’de sona erecek.

Seçimde, 3 bin 584 erkek ve bin 658 kadın olmak üzere toplam 5 bin 242 aday milletvekili olmak için yarışıyor. Adayların yaş ortalamasının 49 olduğu ve en genç adayın 21, en yaşlı adayın ise 90 yaşında olduğu aktarıldı.

BABİS’İN PARTİSİNİN SEÇİMLERDE BİRİNCİ ÇIKMASI BEKLENİYOR

Seçimler öncesi yapılan anketlerde, Başbakan Andrej Babiş’in partisi ANO’nun (Evet) seçilerde birinci parti olacağı fakat tek başına iktidar olması için gereken 100 sandalyeyi kazanamayacağı belirtildi.

Seçimlerde iki ittifak hareketi yarışırken, Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL), Sivil Demokrat Parti (ODS) ve TOP 09 partilerinden oluşan SPOLU ittifakının seçimleri ikinci, Korsanlar (Pirates), Belediye Başkanları ve Bağımsızlar (STAN) partilerinin ittifakının ise seçimleri üçüncü sırada tamamlayacağı tahmin ediliyor.

ANO’ya destek veren Sosyal Demokrat Parti’nin (CSSD) ise yüzde 5’lik barajın altında kalması beklenirken, seçimi birinci tamamlayan partinin hükümeti kuramama durumuyla karşılaşabileceği ve muhalefet partileri ile iktidar partisinin hükümet kurma şanslarının eşit olduğu tahmin ediliyor. 2017 yılındaki seçimler sonrasında hükümet kurma çalışmaları uzun sürmüş ve hükümet Komünist Parti’nin (KSCM) dışarıdan verdiği destek ile kurulabilmişti.

ZEMAN KONUTUNA GETİRİLEN SANDIKTA OY KULLANDI

Geçtiğimiz ay karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle askeri hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 1 hafta tedavi gören Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ise, Lany Kalesi’ndeki konutunda kendisi için getirilen sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edilen fotoğraflar ile Zeman’ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialarda son bulmuş oldu.

BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE KATILIM YÜZDE 60’IN ÜZERİNDEYDİ

Çekya’da 2017 yılında yapılan seçimlerde, iktidar partisi ANO yüzde 29,64 oy ve 78 sandalye ile birinci olmuş, Sivil Demokrat Parti (ODS) yüzde 11,32 oy oranı ile 25 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu.

Yüzde 10,79 ile üçüncü sırada Çek Korsanlar Partisi ve yüzde 10,64 ile dördüncü sıradaki SPD izlemiş, her iki parti de mecliste 22 sandalye ile temsil edilme hakkı kazanmıştı. 10,7 milyon nüfuslu Çekya’da 2017 yılında yapılan seçimlerde 8 milyon 374 bin 501 kayıtlı seçmenin yüzde 60,84’ü oy kullanmıştı.