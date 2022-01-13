Çekya’da hükümet güvenoyu aldı

Çekya’da yeni kurulan hükümet, 200 milletvekilinin 106’sının onayı ile meclisten güvenoyu aldı.

Çekya’da geçtiğimiz sene 8-9 Ekim tarihlerinde yapılan genel seçimlerin ardından kurulan 5 partili koalisyon hükümeti, temsilciler meclisinde yapılan oylamada güvenoyu aldı. 200 milletvekilinden oluşan mecliste, 106 milletvekili yeni kurulan hükümete onay verirken, 87 milletvekili aleyhte oy kullandı, 7 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Başbakan Petr Fiala’nın koalisyon hükümeti 1993 yılında Çekoslovakya’nın bölünmesinden bu yana kurulan 16’ıncı hükümet oldu.

“VATANDAŞLARIMIZ İÇİN 6 ÖNCELİĞİMİZ VAR”

Yaklaşık 23 saat süren ve Çekya meclis tarihinin en uzun soluklu güvenoylaması olan toplantıda konuşan Başbakan Fiala, “Vatandaşlarımız için 6 önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz, vatandaşlarımız için toplam vergi miktarında düzenlemeye gideceğiz ve bir sonraki hükümetin vergileri orantısız bir şekilde artırmasını önleyen bir vergi freni getireceğiz. İkinci önceliğimiz, mevcut 40 ve daha genç nüfusa istikrarlı ve adil emeklilik sistemi getirecek bir emeklilik reformu sunacağız. Bunlarla beraber Dukovany Nükleer Santrali’nin ihalesini tamamlamak, 200 kilometrelik yeni otoyol ve 150 kilometrelik hızlı tren yapımı, eğitim müfredatını yenileme, dijitalleşmenin simgesi olan belge taşıma zorunluluğunun kaldırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Güven oylaması öncesinde yapılan konuşmalarda muhalefetin eleştirilerine de cevap veren Başbakan Fiala, “Muhalefetin eleştirilerini kabul etmek mümkün değil. Ülkeyi mükemmel bir şekilde teslim ettiklerini söylüyolar, ben buna kesnilikle katılmıyorum. Çekya tarihindeki en yüksek bütçe açığına sahip ve yüksek enflasyonlu bir ülke devralıyoruz” dedi.

Çekya’da yapılan parlamento seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL), Sivil Demokrat Parti (ODS) ve TOP 09 partilerinden oluşan SPOLU (Birlikte) ittifakı oyların yüzde 27,78’ini, Korsanlar (Pirates), Belediye Başkanları ve Bağımsızlar (STAN) ittifakı ise oyların yüzde 15,60’ını alarak toplam 108 sandalye kazanarak mecliste salt çoğunluğu sağlamıştı.

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